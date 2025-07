V novi številki revije Demokracija preberite: Sveti čas osamosvojitve kot zaklad Slovenije

Piše: Anamarija Novak

Predsednik SDS Janez Janša je prepričan, da je prihodnost lahko dobra ali slaba. Sam za Slovenijo vidi prvo, saj je po njegovih besedah Slovenija »zgradba, zgrajena na skali, ne na pesku«.

Ta skala so vrednote slovenske osamosvojitve in čim bliže je upravljanje z državo tem vrednotam, tem boljša je prihodnost, meni prvak SDS. Ocenil pa je, da v slovenski politiki pogosto zmanjka tisto, čemur je namenjen praznik dan državnosti, to je sodelovanje okrog ključnih točk. Pomanjkanje tega očita zlasti aktualni slovenski levici.

Uspešno izpeljane priprave na osamosvojitev

Vse za obrambo namenjene milijarde brez ustreznega števila vojakov ne bodo imele veliko učinka, je pred dnevom državnosti na novinarski konferenci Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) poudaril predsednik SDS in obrambni minister v času slovenskega osamosvajanja Janez Janša. Uvodoma je izrazil obžalovanje, da se predsednik VSO Lojze Peterle zaradi bolezni ni mogel udeležiti konference, saj bi kot predsednik prve demokratično izvoljene slovenske vlade izpostavil vidik, ki se ob praznovanju dneva državnosti premalo izpostavlja – da nova država preživi. »Kot se boste spominjali starejši, se je takrat veliko govorilo o tem, kako bomo – če se bomo osamosvojili – jedli travo, da Slovenija ne more preživeti. Celo nekateri, ki so bili del naše vlade in so jo potem zapustili, so govorili, da je slovenska ekonomija tako vezana na jugoslovanske trge, da sama Slovenija gospodarsko ne more preživeti,« je dejal Janša in spomnil, da je bilo ob pripravah na osamosvojitev veliko energije posvečene tudi pripravam zalog, pripravi na situacijo, ko se dejansko lahko zaprejo številne logistične verige tako proti jugu, vzhodu kot tudi zahodu. Po Janševih besedah je bil Igor Bavčar tisti, ki je kot tedanji minister za notranje zadeve vodil koordinacijo konkretnih ukrepov. Tedaj so se sešli z vodilnimi v slovenskem gospodarstvu. »Oni so nas takrat v veliki meri prepričali, da stvar ni tako pesimistična, da so zaloge in da se da tudi brez jugoslovanskih trgov,« je spomnil Janša in dodal, da bi bilo prav, da bi predsednica države prihodnje leto, ko bo okrogla obletnica od teh dogodkov, kakšno državno odlikovanje pripeli tudi tistim, ki so v tistem času skrbeli za to, da smo preživeli in obstali. »Čeprav je bila po razglasitvi samostojne države vojna, v slovenskih trgovinah ni zmanjkalo niti enega živila. Nihče ni bil lačen. Poskrbeli smo celo za pet tisoč vojnih ujetnikov, ki smo jih imeli. Tako da je bil ta vidik izjemno dobro izpeljan.«

