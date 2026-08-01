V novi Demokraciji preberite: (INTERVJU): Prof. dr. Matjaž Gams: »Če se trendi ne bodo spremenili, bo slovenski narod biološko izzvenel v približno 200 letih«

Piše: Lucija Kavčič

Brez ljudi ni države in brez otrok ni prihodnosti, pravi prof. dr. Matjaž Gams, ki je skupaj z Markom Staroveškim soavtor zbornika Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda II, in dodaja, da bi morali javni mediji, šole in institucije družino ter starševstvo predstavljati realno in pozitivno – kot temelj družbe in vir osebne izpolnitve. Če torej zgodnje starševstvo in rojstvo več otrok v družinah ne bosta hitro spet postala »modna« in družbeno podprta, slovenskega naroda v dvestotih letih ne bo več.

DEMOKRACIJA: Pravite, da v Sloveniji vsake tri mesece »zmanjka za en Titanik otrok«, kar si običajen človek težko predstavlja. Kaj to pomeni?

Prof. dr. Matjaž Gams: Vsake tri mesece glede na trajnostno rodnost, ki je približno 2,1 otroka na žensko – Slovenija ima zadnja leta le okoli 1,5 –, v Sloveniji vsake tri mesece »zmanjka« približno 1500 otrok. To je primerljivo z izgubo enega Titanika otrok na četrtletje. Torej na tri mesece ena svetovna katastrofa v Sloveniji, na katero pa večina vprašanih v Sloveniji odgovori, da ni nič groznega! Ta primanjkljaj se kopiči že desetletja, mi pa te Titanike še naprej pometamo pod preprogo.

Kako ocenjujete trenutno demografsko stanje v Sloveniji in kaj vas pri njem najbolj skrbi?

Trenutno stanje je zelo resno. Največja skrb je dolgoročna srednja projekcija: ob sedanjih trendih in brez bistvenih sprememb bi slovenski narod lahko biološko izzvenel v približno 200 letih, že v 100 letih pa razvodenel do realne manjšine v lastni državi. Trenutno skrb vzbujata hitro staranje in strukturno pomanjkanje delovne sile.

Na posvetu in na skoraj 30-letni konferenci smo komunicirali z nekaj svetovno priznanimi strokovnjaki, med njimi tudi s prof. Sobotko, prof. Morlandom, prof. Malačičem in drugimi, omenjenimi v zborniku. Prebrali (in napisali) smo na stotine znanstvenih člankov, knjig, projekcij in smo si enotni: demografsko stanje v Sloveniji je zelo resno!

Celoten članek si lahko preberete v tiskani izdaji Demokracije!

Tednik Demokracija – pravica vedeti več!