Ponoči je nad Ukrajino spet žvižgala ruska balistika: V Kijevu najmanj devet ubitih civilistov

Piše: C. R., STA

V ruskih napadih na Kijev je bilo danes ponoči ubitih najmanj devet ljudi, najmanj 30 pa jih je bilo ranjenih, so po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočile ukrajinske oblasti. V napadih je bilo poškodovanih več zgradb, po mestu pa so izbruhnili požari. Po navedbah Moskve so bili tarča napadov logistični centri in vojaška industrija, v resnici pa so zopet nastradali civilisti v stanovanjskih stavbah.

Ukrajinski predsednik Zelenski je sporočil, da je nocoj ukrajinska zračna obramba zaradi kritičnega pomanjkanja obrambnih raket Patriot uspela zbiti samo eno balistično raketo.

To noč je Rusija na Ukrajino izstrelila kar 35 raket, od tega je bilo 27 (!!!) balističnih, ter 185 udarnih dronov različnih tipov.