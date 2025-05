V novi Demokraciji preberite: Davčni primež pod Golobovo vlado duši gospodarstvo

Piše: Vida Kocjan

Slovenija je imela lani drugo največjo rast davčnega primeža plač zaposlenih med članicami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OEDC). Letos bodo podatki še bolj porazni, saj bo s 1. julijem obvezno še plačevanje davka za dolgotrajno oskrbo, denar bo vlada zbirala »na zalogo«.

Hkrati v iniciativi Glas ljudstva pripravljajo predlog sprememb zakona o prispevkih za socialno varnost. Spremembe bodo pripravljene predvidoma do konca maja. Predstavnik Glasa ljudstva, Dušan Keber, nekdanji minister za zdravje, ki v ozadju vodi področje zdravstva, vlada pa mu nekritično sledi, je za nekatere medije že dejal, naj bi se prispevna stopnja za delojemalce (zaposlene) povišala za odstotek, pri upokojencih pa za odstotek in pol.

Davčne obremenitve nenormalno visoke

Primerjava držav po deležu dohodnine in prispevkov v stroških in prispevkov v stroških dela, ki jo je objavil OECD, se je rast davčne obremenitve plač zaposlenih zvišala za 1,44 odstotne točke. Eden od razlogov za to je bila tudi uvedba pavšalnega obveznega prispevka za zdravstveno zavarovanje. Tega je vladajoča koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica) iz prostovoljnega prispevka spremenila v obveznega. Zdaj se hvalijo, da so prostovoljni zdravstveni prispevek ukinili, dejstvo pa je, da so ga samo spremenili v obveznega. To pomeni, da so prispevek pod prisilo (tudi davčne izvršbe) primorani plačevati vsi, tako zaposleni kot upokojenci in drugi.

Gospodarska zbornica Slovenija (GZS), za katero številni menijo, da je premalo glasna, je že februarja letos v času razprave o razbremenitvi stroškov dela pripravila fiskalno (davčno) vzdržne predloge sprememb tako na področju socialnih prispevkov kot dohodnine, ki bi zaposlenim prinesle višje plače in zagotovile večjo konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

