(ŠOKANTNO) Ameriški dominantni mediji so kar dva tedna ignorirali ogaben umor mlade ukrajinske begunke

Piše: Bogdan Sajovic

Miniti sta morala dva tedna, da je ogabni umor nedolžne mlade ženske prišel v javnost in to le po zaslugi uporabnikov spletnega omrežja X, ki so objavili posnetek nazorne kamere v vlaku, kjer se je zgodil umor. »Resni mediji« so namreč zločin preprosto ignorirali, predvsem seveda zato, ker je bila žrtev umora bela, storilec pa temnopolt.

Irina Zarucka je bila 23-letna begunka, ki je leta 2022 pred vojno v domovini pobegnila v ZDA. Naselila se je v mestu Charlotte v Severni Karolini in skušala živeti »ameriške sanje«. Dvaindvajsetega avgusta okoli deste zvečer se je po končani izmeni v podjetju, kjer je delala, vkrcala na vlak, da bi se vrnila domov.

🚨 SHOCKING: New footage shows Ukrainian refugee Iryna Zarutska collapsing in agony after being brutally stabbed in the throat by career criminal Decarlos Brown on a Charlotte train. She died alone as passengers sat and did NOTHING TO HELP! What the hell has America become? pic.twitter.com/kE2zwrm1hM — Alec Lace (@AlecLace) September 9, 2025

Le kakšno minuto po vkrcanju je 34-letni Decarlos Dejuan Brown ml., ki je sedel za njo, izvlekel žepni nož in jo večkrat zabodel v vrat. Ogaben, zahrbten, popolnoma neizzvan napad so posnele kamere, posnele pa so tudi popolno ignoranco pol ducata prisotnih v vagonu. Dekletu ni nihče priskočil na pomoč, ne med napadom in niti ne po njemu, ko jo je morilec pustil krvavečo in zapustil vagon. Nihče med neposredno prisotnimi sopotniki ni niti poklical policije ali reševalcev, pač zato, da ne bi prijavil »temnopoltega brata«.

https://x.com/MrStevenSteele/status/1965459424576967066

Morilec se je medtem premikal po vlaku, za seboj puščal sled krvi, ki je dobesedno curljala z noža in nadzorne kamere so ujele, kako je dejal, da je »dobil belo dekle«. Sled krvi je pritegnila pozornost nekaj potnikov v sosednjem vagonu, trije so stekli po sledi krvi in našli Irino. Poklicali so reševalce in ji skušali nuditi prvo pomoč, a so bile rane prehude.

I want you to see the footage of Iryna Zarutska that no one saw – in the moments after she was stabbed. She was aware, terrified and suffering as a subway full of people just sat there looking on, without an ounce of empathy or desire to help her.

https://t.co/FToAyYHaBX — Steven Steele (@MrStevenSteele) September 9, 2025

Morilec je medtem že izstopil, so ga pa policisti na podlagi posnetkov nadzornih kamer našli kasneje. Ni jim bilo sicer prav težko, saj gre za starega znanca policije, ki ima na rovašu vsaj štirinajst kaznivih dejanj, skoraj vsa z elementi nasilja. Vendar pa so do Browna bili sodniki redno izredno prizanesljivi, saj je menda žrtev sistema ali nekaj podobnega. Celo potem, ko je njegova lastna mati zahtevala, naj ga zaprejo v ječo ali blaznico, kamorkoli, saj je bil nasilen tudi do nje. Zastonj, sodnica se je spet odločila, da si Brown zasluži »novo priložnost« in ga spustila nazaj na ulice mesta, novemu zločinu naproti.

Iryna Zarutska should still be alive. But Democrats, liberal judges, and weak prosecutors would rather push a woke, soft-on-crime agenda than lock up violent offenders. President Trump is doing everything in his power to undo these dangerous policies and keep Americans safe. pic.twitter.com/TSHFl5Tjb7 — Karoline Leavitt (@PressSec) September 9, 2025

»Resni mediji« so, kot rečeno, umor ignorirali, dokler posnetki na spletu niso zbudili ogorčenja. In pozornosti zveznih oblasti ter samega predsednika Trumpa, ki je obljubil »surov odziv na nasilne kriminalce«.

President Trump speaks out from the Oval Office on the killing of Ukranian refugee Iryna Zarutska, who was stabbed to death on a train by a career criminal. “She was slaughtered by a deranged monster who was roaming free after 14 prior arrests.” pic.twitter.com/QTQ11HVAzd — Oli London (@OliLondonTV) September 9, 2025

Šele potem, ko so se oglasili predsednik Trump iz nekateri zvezni funkcionarji, kot je šef FBI Kash Patel, so ogabni umor opazili tudi »resni mediji«. In začeli poročati po pričakovanjih- z mnogo sprenevedanja, apologetično do storilca in obtožujoče do tistih, ki so izrazili ogorčenje na spletu.

Nekateri teh medijev so kar izpustili iz zgodbe storilca, kot da je bila Zarucka zabodena kar tako, od noža pač. Drugi so izpustili rasni motiv umora, čeprav je Brown sam dejal dvakrat, da je »dobil belo dekle«. Tretji trdijo, da je Brown bolan in rasa nima zveze z umorom; no, Browna bolezen ni »zagrabila«, ko so okoli njega sedeli temnopolti sopotniki, noža se je lotil šele potem, ko je vstopilo belo dekle. Skratka, »resni mediji« so spet enkrat prikazali očitno pristranskost v poročanju, kar je tudi glavni razlog, da izgubljajo bralstvo in vse veči del javnosti raje išče novice na spletu.

'HORRIFIC': AG Bondi vows to prosecute the man accused of murdering Iryna Zarutska "to the fullest extent of the law." pic.twitter.com/E87w2rLNS0 — Fox News (@FoxNews) September 10, 2025

In morilec? Čaka v celici na sojenje, a kdo ve, morda bo kak progresiven sodnik spet našel olajševalne okoliščine in ga spustil nazaj na ulice. Morda je tudi zato šef FBI izjavil, da se bo v zločin poglobila tudi zvezna vlada in skušala zagotoviti, da bo Brown svoje življenje končal za rešetkami.