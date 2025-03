(SLOVENSKI PREVOD) Urednik časopisa The Atlantic Jeffrey Goldberg: Trumpova administracija mi je pomotoma sporočila svoje vojne načrte

Piše: Jeffrey Goldberg, C. R.

Voditelji ameriške nacionalne varnosti so me vključili v skupinski klepet o prihajajočih vojaških napadih v Jemnu. Nisem si mislil, da bi lahko bilo resnično. Nato so začele padati bombe.

Svet je izvedel petnajstega marca malo pred 14. uro po vzhodnem času, ko so Združene države bombardirale tarče Hutijev po Jemnu.

Vendar sem dve uri pred prvimi bombami vedel, da se napad lahko zgodi. Razlog, zakaj sem to vedel, je ta, da mi je Pete Hegseth, minister za obrambo, ob 11.44 dopoldan poslal sporočilo o vojnem načrtu. Načrt je vseboval natančne informacije o kompletih orožja, tarčah in času.

To bo zahtevalo nekaj razlage.

Zgodba se tehnično začne kmalu po Hamasovi invaziji na južni Izrael, oktobra 2023. Hutiji – teroristična organizacija, ki jo podpira Iran in katere moto je »Bog je velik, smrt Ameriki, smrt Izraelu, prekletstvo nad Judi, zmaga za islam« – so kmalu začeli z napadi na Izrael in mednarodne ladje, s čimer so povzročili opustošenje v svetovni trgovini. Vse leto 2024 je bila Bidnova administracija neučinkovita pri zoperstavljanju tem napadom Hutijev; prihodnja Trumpova administracija je obljubila ostrejši odziv.

Tukaj nastopiva Pete Hegseth in jaz.

V torek, 11. marca, sem prejel od uporabnika, identificiranega kot Michael Waltz, zahtevo za povezavo na Signal. Signal je odprtokodna šifrirana storitev sporočanja, priljubljena med novinarji in drugimi, ki iščejo več zasebnosti, kot jo lahko zagotovijo druge storitve besedilnih sporočil. Predvideval sem, da je zadevni Michael Waltz svetovalec za nacionalno varnost predsednika Donalda Trumpa. Nisem pa domneval, da je prošnjo poslal pravi Michael Waltz. V preteklosti sem ga srečal in čeprav se mi ni zdelo posebej čudno, da se je obrnil name, se mi je zdelo nekoliko nenavadno, glede na sporen odnos Trumpove administracije z novinarji – in Trumpovo občasno fiksacijo name. Takoj mi je padlo na misel, da bi se nekdo lahko maskiral v Waltza, da bi me nekako ujel. Dandanes ni prav nič nenavadnega, da zlobni akterji poskušajo novinarje napeljati k posredovanju informacij, ki bi jih lahko uporabili proti njim.

Sprejel sem prošnjo za povezavo v upanju, da je to pravi svetovalec za nacionalno varnost in da želi poklepetati o Ukrajini ali Iranu ali kakšni drugi pomembni zadevi.

Dva dni pozneje – v četrtek – ob 16.28 sem prejel obvestilo, da me bodo vključili v skupino za klepet Signal. Imenovali so jo »majhna skupina Houthi PC«.

Sporočilo skupini od “Michaela Waltza” se glasi takole: “Ekipa – vzpostavlja skupino za načela [sic] za usklajevanje glede Hutijev, zlasti v naslednjih 72 urah. Moj namestnik Alex Wong združuje tigrovo ekipo na ravni namestnikov/načelnika štaba agencije, ki sledi sestanku v dnevni sobi danes zjutraj glede akcijskih predmetov in jih bo poslal pozneje zvečer.”

Sporočilo se je nadaljevalo: “Prosimo, zagotovite najboljše osebje POC iz vaše ekipe, s katerim se lahko uskladimo v naslednjih nekaj dneh in čez vikend. Thx.”

Izraz glavni odbor se na splošno nanaša na skupino najvišjih uradnikov nacionalne varnosti, vključno z obrambnimi ministri, državnimi sekretarji in ministrstvom za finance ter direktorjem Cie. Ni treba posebej poudarjati – a vseeno bom rekel – da nisem bil nikoli povabljen na sestanek odbora direktorjev Bele hiše in da v svojih mnogih letih poročanja o zadevah nacionalne varnosti še nikoli nisem slišal, da bi bil sestanek sklican prek komercialne aplikacije za sporočanje.

Minuto kasneje je oseba, identificirana le kot »MAR« – državni sekretar je Marco Antonio Rubio – napisala »Mike Needham za državo,« in očitno imenovala trenutnega svetovalca State Departmenta za svojega predstavnika. V istem trenutku je uporabnik Signala, identificiran kot “JD Vance”, napisal “Andy Baker za podpredsednika.” Minuto za tem je “TG” (verjetno Tulsi Gabbard, direktorica nacionalne obveščevalne službe ali nekdo, ki se je maskiral kot tak) napisal: “Joe Kent za DNI.” Devet minut pozneje je “Scott B” – očitno minister za finance Scott Bessent ali nekdo, ki je porevzel njegovo identiteto, napisal “Dan Katz za ministrstvo za finance.” Ob 16:53 je uporabnik z imenom “Pete Hegseth” napisal “Dan Caldwell za Ministrstvo za obrambo.” In ob 18:34 je “Brian” napisal “Brian McCormack za NSC.” Še ena oseba se je odzvala: “John Ratcliffe” je zapisal ob 17:24 ime uradnika Cie, ki bo vključen v skupino. Tega imena ne objavljam, ker gre za aktivnega obveščevalca.

Direktorji so se očitno zbrali. Skupaj je bilo kot člani te skupine navedenih 18 posameznikov, vključno z različnimi uradniki Sveta za nacionalno varnost; Steve Witkoff, pogajalec predsednika Trumpa za Bližnji vzhod in Ukrajino; Susie Wiles, vodja osebja Bele hiše; in nekdo, identificiran samo kot “S M”, kar sem vzel za Stephena Millerja. Na lastnem zaslonu sem se pojavil samo kot “JG.”

To je bil konec četrtkove besedne verige.

Po prejemu besedila Waltz v zvezi z »majhno skupino Houthi PC« sem se posvetoval s številnimi kolegi. Razpravljali smo o možnosti, da so bila ta besedila del dezinformacijske kampanje, ki jo je sprožila bodisi tuja obveščevalna služba bodisi, bolj verjetno, medijska organizacija, skupina, ki skuša novinarje spraviti v neprijeten položaj in včasih ji uspe. Imel sem zelo močne pomisleke, da je ta besedilna skupina resnična, ker nisem mogel verjeti, da bo vodstvo nacionalne varnosti Združenih držav prek Signala komuniciralo o neizbežnih vojnih načrtih. Prav tako nisem mogel verjeti, da bi bil predsednikov svetovalec za nacionalno varnost tako nepremišljen, da bi vključil glavnega urednika The Atlantic v takšne razprave z visokimi uradniki ZDA, vse do podpredsednika in vključno z njim.

Naslednji dan so stvari postale še bolj čudne.

V petek, 14. marca, ob 8.05 zjutraj je »Michael Waltz« skupini poslal sporočilo: »Ekipa, to jutro bi morali imeti izjavo o sklepih z nalogami po navodilih predsednika v svojih nabiralnikih na visoki strani.« (Visoka stran se v vladnem jeziku nanaša na tajne računalniške in komunikacijske sisteme.) “Zunanje ministrstvo in Ministrstvo za obrambo, razvili smo predlagane sezname obvestil za regionalne zaveznike in partnerje. Združeni štab bo v prihodnjih dneh poslal to bolj natančno zaporedje dogodkov in sodelovali bomo z Ministrstvom za obrambo, da zagotovimo, da bodo COS, OVP in POTUS obveščeni.”

Na tej točki se je začela fascinantna politična razprava. Račun z oznako “JD Vance” se je ob 8:16 odzval: “Ekipa, danes sem zunaj zaradi gospodarskega dogodka v Michiganu. Ampak mislim, da delamo napako.” (Vance je bil tistega dne res v Michiganu.) Račun Vance nadaljuje z navedbo: “Tri odstotke ameriške trgovine poteka skozi Suez. 40 odstotkov evropske trgovine. Obstaja resnično tveganje, da javnost tega ne razume ali zakaj je to potrebno. Najmočnejši razlog za to je, kot je dejal POTUS, pošiljanje sporočila.”

Vanceov račun nato poda omembe vredno izjavo, glede na to, da podpredsednik ni javno odstopal od Trumpovega stališča o skoraj nobenem vprašanju. “Nisem prepričan, da se predsednik zaveda, kako je to trenutno neskladno z njegovim sporočilom o Evropi. Obstaja dodatno tveganje, da bomo videli zmeren do močan skok cen nafte. Pripravljen sem podpreti soglasje ekipe in te pomisleke obdržati zase. Vendar obstaja močan argument za to, da se to odloži za mesec dni, da se razišče, zakaj je to pomembno, da se vidi, kje je gospodarstvo itd. ”

Oseba, identificirana v Signalu kot “Joe Kent” (Trumpov kandidat za vodenje Nacionalnega protiterorističnega centra se imenuje Joe Kent) je ob 8:22 napisala: “Nič ni časovno občutljivo, da bi vodilo časovnico. Čez mesec dni bomo imeli popolnoma enake možnosti.”

Nato je ob 8.26 zjutraj v mojo aplikacijo Signal prispelo sporočilo uporabnika »John Ratcliffe«. Sporočilo je vsebovalo informacije, ki bi jih bilo mogoče razlagati kot povezane z dejanskimi in trenutnimi obveščevalnimi operacijami.

Ob 8:27 je prispelo sporočilo z računa “Pete Hegseth”. “VP: Razumem vaše pomisleke – in v celoti podpiram, da jih naslovite POTUS-u. Pomembni vidiki, od katerih je večinoma težko vedeti, kako se odvijajo (gospodarstvo, mir v Ukrajini, Gaza itd.). Mislim, da bo sporočanje težko ne glede na vse – nihče ne ve, kdo so Hutiji – zato bi morali ostati osredotočeni na: 1) Bidnu ni uspelo in 2) financiranju Irana.”

Sporočilo Hegsetha nadaljuje: “Čakanje nekaj tednov ali mesec dni bistveno ne spremeni zadev. Dve neposredni nevarnosti pri čakanju: 1) to uide in smo videti neodločni; 2) Izrael najprej ukrepa – ali pa premirje v Gazi razpade – in tega ne moremo začeti pod lastnimi pogoji. Lahko obvladamo oboje Pripravljeni smo izvršiti, in če bi imel končno možnost glasovanja, izvršiti ali ne, menim, da bi morali. Ne gre za Hutije. Na to gledam kot na dve stvari: 1) obnovitev svobode plovbe, temeljnega nacionalnega interesa; in 2) ponovno vzpostaviti odvračanje, ki ga je Biden uničil. Vendar se zlahka lahko ustavimo. In če to storimo, bom naredil vse, kar je v naši moči, da uveljavimo 100-odstotno OPSEC” – varnost operacij. “Pozdravljam druge zamisli.”

Nekaj ​​minut pozneje je račun “Michael Waltz” objavil dolgo opombo o številkah trgovine in omejenih zmogljivostih evropskih mornaric. “Ne glede na to, ali bo zdaj ali čez nekaj tednov, bodo morale Združene države ponovno odpreti te ladijske poti. Na predsednikovo zahtevo sodelujemo z ministrstvom za obrambo in državo, da bi ugotovili, kako zbrati povezane stroške in jih zaračunati Evropejcem.”

Račun, identificiran kot “JD Vance”, je ob 8:45 naslovil sporočilo na @Pete Hegseth: “če misliš, da bi morali to storiti, storimo. Sovražim ponovno reševanje Evrope.” (Uprava je trdila, da imajo evropski zavezniki Amerike gospodarsko korist od zaščite mednarodnih ladijskih poti s strani ameriške mornarice.)

Uporabnik, identificiran kot Hegseth, se je odzval tri minute kasneje: “VP: Popolnoma delim vaše sovraštvo do evropskega brezplačnega nakladanja. To je PATETIČNO. Toda Mike ima prav, mi smo edini na planetu (na naši strani), ki lahko to storimo. Nihče drug niti blizu. Vprašanje je čas. Počutim se, kot da je zdaj tako dober čas kot katerikoli drug, glede na direktivo POTUS o ponovnem odprtju ladijskih poti. Mislim, da bi morali iti; vendar si POTUS še vedno ohranja 24 ur prostora za odločanje.«

Na tej točki se je pogovoru pridružil prej tihi “S M”. “Kot sem slišal, je bil predsednik jasen: zelena luč, vendar bomo Egiptu in Evropi kmalu jasno povedali, kaj pričakujemo v zameno. Prav tako moramo ugotoviti, kako uveljaviti takšno zahtevo. Npr., če Evropa ne poplača, kaj potem? Če ZDA uspešno obnovijo svobodo plovbe z visoko ceno, je treba v zameno pridobiti nekaj dodatnih gospodarskih koristi.”

To sporočilo »S M« – domnevno zaupnika predsednika Trumpa Stephena Millerja, namestnika vodje osebja Bele hiše ali nekoga, ki igra Stephena Millerja – je učinkovito prekinilo pogovor. Zadnje besedilo tega dne je poslal “Pete Hegseth”, ki je ob 9.46 napisal “Strinjam se.”

Ko sem prebral to verigo, sem ugotovil, da ima ta pogovor visoko stopnjo verodostojnosti. Besedila so po izbiri besed in argumentih zvenela, kot da so jih napisali ljudje, ki so jih domnevno poslali, ali posebej spreten generator besedil z umetno inteligenco. Še vedno me je skrbelo, da bi lahko šlo za dezinformacijsko operacijo ali nekakšno simulacijo. In ostal sem zmeden, da se zdi, da nihče v skupini ni opazil moje prisotnosti. A če je šlo za prevaro, sta bili kakovost mimikrije in raven zunanjepolitičnega vpogleda impresivni.

Bilo je naslednje jutro, v soboto, 15. marca, ko je ta zgodba postala resnično bizarna.

Ob 11.44 je račun z oznako »Pete Hegseth« v Signalu objavil »POSODOBITEV EKIPE«. Ne bom citiral te posodobitve ali nekaterih drugih naslednjih besedil. Informacije v njih, če bi jih prebral nasprotnik Združenih držav, bi lahko bile verjetno uporabljene za škodo ameriškemu vojaškemu in obveščevalnemu osebju, zlasti na širšem Bližnjem vzhodu, območju odgovornosti Centralnega poveljstva. Kar bom rekel, da bi ponazoril šokantno nepremišljenost tega pogovora na Signalu, je, da je Hegsethova pošta vsebovala operativne podrobnosti o prihajajočih napadih na Jemen, vključno z informacijami o ciljih, orožju, ki ga bodo ZDA namestile in zaporedju napadov.

Edina oseba, ki je odgovorila na posodobitev Hegsetha, je bila oseba, identificirana kot podpredsednik. “Molil bom za zmago,” je zapisal Vance. (Dva druga uporabnika sta naknadno dodala molitveni emoji.)

Po dolgem besedilu Hegsetha naj bi prve detonacije v Jemnu čutili dve uri pozneje, ob 13.45 po vzhodnem času. Tako sem čakal v avtu na parkirišču supermarketa. Če bi bil ta Signalov klepet resničen, sem razmišljal, bi bili cilji Hutijev kmalu bombardirani. Približno ob 1:55 sem preveril X in preiskal Jemen. Eksplozije so se nato slišale po vsej Sani, glavnem mestu.

Vrnil sem se na kanal Signal. Ob 1:48 je “Michael Waltz” skupini zagotovil posodobitev. Ponovno ne bom citiral tega besedila, razen da bom omenil, da je operacijo opisal kot “neverjetno delo.” Nekaj ​​minut kasneje je “John Ratcliffe” zapisal: “Dober začetek.” Kmalu zatem se je Waltz odzval s tremi emojiji: pestjo, ameriško zastavo in ognjem. Kmalu so se pridružili še drugi, vključno z “MAR”, ki je napisal “Bravo, Pete in tvoja ekipa!!”, in “Susie Wiles,” ki je poslala sporočilo: “Vsa čast vsem – še posebej tistim na bojišču in CENTCOM! Res odlično. Bog blagoslovi.” “Steve Witkoff” se je odzval s petimi emodžiji: dve roki, ki molita, upognjen biceps in dve ameriški zastavi. “TG” je odgovoril: “Odlično delo in učinki!” Razprava po ukrepanju je vključevala ocene povzročene škode, vključno z verjetno smrtjo določene osebe. Jemensko ministrstvo za zdravje, ki ga vodijo Houthi, je poročalo, da je bilo v napadih ubitih najmanj 53 ljudi, številka pa ni bila neodvisno preverjena.

V nedeljo se je Waltz pojavil v oddaji This Week na ABC in stavke primerjal z bolj obotavljivim pristopom Bidnove administracije. “To niso bili nekakšni vbodi z iglami naprej in nazaj – kar se je na koncu izkazalo za nemočne napade,” je dejal. “To je bil izjemen odziv, ki je dejansko ciljal na več voditeljev Hutijev in jih uničil.”

Sklenil sem, da je skupina za klepet na Signalu skoraj zagotovo resnična. Ko sem prišel do tega spoznanja, ki se je le nekaj ur pred tem zdelo skoraj nemogoče, sem se odstranil iz skupine Signal, saj sem razumel, da bo to sprožilo samodejno obvestilo ustvarjalcu skupine, »Michaelu Waltzu«, da sem zapustil skupino. Zdi se, da nihče v klepetu ni opazil, da sem tam. In kasneje nisem prejel nobenih vprašanj o tem, zakaj sem odšel – ali, bolj natančno, kdo sem.

Danes sem Waltzu poslal e-pošto in mu poslal sporočilo na njegov račun Signal. Pisal sem tudi Petu Hegsethu, Johnu Ratcliffeju, Tulsi Gabbard in drugim uradnikom. V e-poštnem sporočilu sem orisal nekaj svojih vprašanj: Ali je »majhna skupina Houthi PC« pristna nit Signala? Ali so vedeli, da sem bil vključen v to skupino? Sem bil vključen namerno? Če ne, kdo so mislili, da sem? Ali je kdo vedel, kdo sem, ko sem bil dodan ali ko sem se odstranil iz skupine? Ali visoki uradniki Trumpove administracije redno uporabljajo Signal za občutljive razprave? Ali uradniki verjamejo, da bi uporaba takega kanala lahko ogrozila ameriško osebje?

Brian Hughes, tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost, se je odzval dve uri pozneje in potrdil verodostojnost skupine Signal. “Zdi se, da je to verodostojna veriga sporočil in preverjamo, kako je bila v verigo nenamerno dodana številka,” je zapisal Hughes. “Nit je prikaz globokega in premišljenega političnega usklajevanja med visokimi uradniki. Stalni uspeh operacije Houthi dokazuje, da ni bilo nobenih groženj za enote ali nacionalno varnost.”

William Martin, Vanceov tiskovni predstavnik, je dejal, da je kljub vtisu, ki so ga ustvarila besedila, podpredsednik popolnoma usklajen s predsednikom. “Prva prednostna naloga podpredsednika je vedno zagotoviti, da ga predsednikovi svetovalci ustrezno obveščajo o vsebini svojih internih razprav,” je dejal. “Podpredsednik Vance nedvoumno podpira zunanjo politiko te administracije. Predsednik in podpredsednik sta imela naknadne pogovore o tej zadevi in ​​se popolnoma strinjata.”

Še nikoli nisem videl takšne kršitve. Ni neobičajno, da uradniki nacionalne varnosti komunicirajo prek Signala. Toda aplikacija se uporablja predvsem za načrtovanje sestankov in druge logistične zadeve – ne za podrobne in zelo zaupne razprave o prihajajoči vojaški akciji. In seveda še nisem slišal za primer, da bi bil novinar povabljen na tako razpravo.

Možno je, da je Waltz z usklajevanjem ukrepov, povezanih z nacionalno varnostjo prek Signala, morda kršil več določb zakona o vohunjenju, ki ureja ravnanje z informacijami o “državni obrambi”, glede na več odvetnikov za nacionalno varnost, ki jih je za to zgodbo intervjuval moj kolega Shane Harris. Harris jih je prosil, naj razmislijo o hipotetičnem scenariju, v katerem višji uradnik ZDA ustvari signalno nit z izrecnim namenom izmenjave informacij z uradniki kabineta o aktivni vojaški operaciji. Ni jim pokazal dejanskih sporočil Signala ali jim natančno povedal, kaj se je zgodilo.

Vsi ti pravniki so rekli, da uradnik ZDA sploh ne bi smel vzpostaviti niti na Signalu. Informacije o aktivni operaciji bi verjetno ustrezale zakonski definiciji informacij o “državni obrambi”. Aplikacija Signal ni odobrena s strani vlade za deljenje tajnih podatkov. Vlada ima za ta namen svoje sisteme. Če uradniki želijo razpravljati o vojaških dejavnostih, bi morali iti v posebej zasnovan prostor, znan kot občutljivi razdeljeni informacijski objekt ali SCIF – večina uradnikov za nacionalno varnost na ravni kabineta ima nameščenega na svojem domu – ali pa komunicirati samo na odobreni vladni opremi, so povedali odvetniki. Običajno mobilni telefoni niso dovoljeni znotraj SCIF, kar nakazuje, da so se ti uradniki lahko gibali v javnosti, ker so si izmenjevali informacije o aktivni vojaški operaciji. Če bi izgubili svoje telefone ali bi jih ukradli, bi bilo potencialno tveganje za nacionalno varnost resno.

Hegseth, Ratcliffe in drugi uradniki na ravni kabineta bi verjetno imeli pooblastila za preklic tajnosti podatkov, več odvetnikov za nacionalno varnost pa je opozorilo, da bi hipotetični uradniki v verigi Signal lahko trdili, da so preklicali tajnost podatkov, ki so jih delili. Vendar ta argument zveni prazen, so opozorili, ker Signal ni pooblaščeno mesto za izmenjavo informacij tako občutljive narave, ne glede na to, ali so označene kot “strogo zaupno” ali ne.

Obstajala je še ena možna težava: Waltz je nastavil, da nekatera sporočila v skupini Signal izginejo po enem tednu, nekatera pa po štirih. To postavlja vprašanja o tem, ali so uradniki morda kršili zvezni zakon o evidencah: besedilna sporočila o uradnih dejanjih veljajo za zapise, ki jih je treba ohraniti.

“V skladu z zakoni o evidencah, ki veljajo za Belo hišo in zvezne agencije, je vsem vladnim uslužbencem prepovedano uporabljati aplikacije za elektronsko sporočanje, kot je Signal, za uradne posle, razen če so ta sporočila nemudoma posredovana ali kopirana na uradni vladni račun,” je za Harris povedal Jason R. Baron, profesor na Univerzi v Marylandu in nekdanji direktor sodnih sporov pri Državni upravi za arhive in evidence.

“Namerne kršitve teh zahtev so podlaga za disciplinske ukrepe. Poleg tega agencije, kot je Ministrstvo za obrambo, omejujejo elektronsko sporočanje, ki vsebuje tajne podatke, na tajna vladna omrežja in/ali omrežja s šifriranimi funkcijami, ki jih odobri vlada,” je dejal Baron.

Več nekdanjih ameriških uradnikov je povedalo Harrisu in meni, da so uporabljali Signal za izmenjavo nezaupnih informacij in razpravo o rutinskih zadevah, zlasti ko so potovali v tujino brez dostopa do vladnih sistemov ZDA. Vedeli pa so, da v aplikaciji nikoli ne smejo deliti tajnih ali občutljivih podatkov, saj bi lahko v njihove telefone vdrla tuja obveščevalna služba, ki bi lahko prebrala sporočila na napravah. Omeniti velja, da je Donald Trump kot kandidat za predsednika (in kot predsednik) večkrat in glasno zahteval, da se Hillary Clinton zapre zaradi uporabe zasebnega e-poštnega strežnika za uradne posle, ko je bila državna sekretarka. (Omeniti velja tudi, da je bil Trump leta 2023 obtožen zaradi napačnega ravnanja s tajnimi dokumenti, vendar so bile obtožbe po njegovi izvolitvi opuščene.)

Waltz in drugi uradniki na ravni kabineta so že potencialno kršili vladno politiko in zakon preprosto s tem, da so drug drugemu pošiljali sporočila o operaciji. Toda ko je Waltz dodal novinarja – verjetno pomotoma – v svoj odbor direktorjev, je ustvaril nova varnostna in pravna vprašanja. Zdaj je skupina posredovala informacije nekomu, ki ni bil pooblaščen za njihovo sprejemanje. To je klasična definicija uhajanja, tudi če je bilo nenamerno in tudi če prejemnik uhajanja dejansko ni verjel, da gre za uhajanje, dokler Jemen ni bil pod ameriškim napadom.

Člani skupine na Signalu so se ves čas zavedali potrebe po tajnosti in varnosti delovanja. V svojem besedilu, v katerem je podrobno opisal vidike prihajajočega napada na tarče Hutijev, je Hegseth skupini – v kateri sem bil takrat tudi jaz – napisal: »Trenutno smo čisti glede OPSEC.«

