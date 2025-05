(PREJELI SMO) Vabljeni na pogovorni večer z Zalo in Borisom Tomašičem!

Piše: C. R.

Vabljeni na pogovorni večer v Slovenske Konjice, kjer bosta Zala in Boris Tomašič predstavila knjižno uspešnico Kdo vam laže.

Pogovorni večer bo v četrtek, 29. maja, ob 19. uri, v poslanski pisarni Bojana Podkrajška na Mariborski ulici 9 v Slovenskih Konjicah.

Lepo vabljeni!

O knjigi

Kdo vam laže? je izvirna slovenska televizijska oddaja na Nova24TV, ki že od svojega nastanka pretresa in razburja politično, družbeno in ideološko krajino. Avtor in voditelj Boris Tomašič s pronicljivostjo, mestoma humorjem in v maniri najboljših voditeljev pogovornih oddaj, predvsem pa v vsakomur razumljivem jeziku razgalja in razkriva laži ter zavajanje oblastnikov, ki jih želijo prikriti javnosti. Pri tem je zelo jasen, ne varčuje z besedami, nima filtra med možgani in usti, je svobodomiseln, pove, da so stvari take, kot so v resnici – zato se pogosto znajde na udaru progresivnih aktivistov in levičarske vlade. Zdaj njegove govorjene besede prihajajo tudi v knjižni obliki.

Vrednost knjige ni samo izbor najboljših in najbolj gledanih oddaj Kdo vam laže ali QR koda ob tekstih, s katero si izbrano oddajo lahko ogledate prek mobilnega telefona na pretočnih platformah, ampak tudi Tomašičev Uvodnik, ki bralca popelje v zakulisje oddaje in dokončno odgovori na vprašanje špekulativne urbane legende (ali mita) − kako in zakaj je oddaja nastala.

To je ena tistih knjig, ki ti po vsakem poglavju da misliti: ali bom še naprej mirno gledal, kaj počno z nami, ali bom vstal in nekaj storil.