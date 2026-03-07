(INTERVJU) Zvonko Černač: »V politiki je najpomembnejša verodostojnost. Da držiš besedo. Obljubo«

Piše: Vida Kocjan

Zvonko Černač je dolgoletni poslanec in eden izmed najbolj izkušenih poslancev SDS na področju infrastrukture, prostora in evropskih skladov. Pogovarjala sva se o ključnih prioritetah na področju infrastrukture, prostora in stanovanj, o kritiki aktualne vlade in širšem političnem kontekstu. Černač poudarja program »Za Slovenijo« s poudarkom na dokončanju avtocest, odpravi prostorskega krča, spodbujanju lastniških stanovanj in posodobitvi javnega prometa. Za nekdanja poslanca SDS Anžeta Logarja in Evo Irgl pa navaja, da sta izgubila vso kredibilnost, ker delujeta po načelu: ne glejte, kaj počneva, poslušajte naju, kaj vam govoriva.

Gospod Černač, v okviru Strokovnega sveta SDS vodite Odbor za infrastrukturo in prostor. Na predvolilni konvenciji ste v predstavitvi programa izpostavili več prioritet. Katere so najpomembnejše?

Na področju infrastrukture dokončanje projektov, ki se izvajajo in so bili začeti že v času prejšnje vlade, dokončanje avtocestne povezave Koroške in izgraditev manjkajočih povezav: Bela krajina, Ilirska Bistrica in Istra. Širitev avtocest z dodatnimi pasovi na najbolj obremenjenih odsekih: Štajerska, Primorska, Dolenjska. Slovenija doživlja »prostorski krč«. Čas sprejemanja tako državnih kot občinskih prostorskih načrtov se vleče pet, deset ali več let. Sprejeti bodo najkasneje v dveh letih, gradbena dovoljenja bodo izdana najkasneje v dveh mesecih. Za prekoračitve rokov bomo uveljavili delovnopravno in odškodninsko odgovornost. Na vseh ravneh. Stanovanjske politike pod sedanjo vlado nimamo. V mandatu svobodnjakov so se cene stanovanj in najemnin podvojile. V gradnji je manj javnih stanovanj, kot pred štirimi leti. Temelj stanovanjske politike Slovenske demokratske stranke so lastniška stanovanja in hiše. Z odpravo krča pri planiranju bomo sprostili zemljišča, s pametno davčno politiko pa omogočili ljudem, da si stanovanjsko vprašanje uredijo tako, kot menijo, da je zanje najprimerneje. Temelj stanovanjske politike Slovenske demokratske stranke je lasten dom in ne najemno razmerje oz. najemnina. Davka na nepremičnine ne bo. Davek za dolgoročno oddajo stanovanj ne bo presegel desetih odstotkov.

