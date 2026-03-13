(AKTUALNO) Je nekdanji predsednik vlade in pravnik dr. Miro Cerar podal navodilo levici, kako ukrasti še ene volitve?

Piše: Ž. K. (Nova24TV.si)

Vse več indicev se pojavlja, da bi lahko politična levica v primeru volilnega poraza skušala doseči razveljavitev volitev. Tokrat se je oglasil nekdanji predsednik vlade in pravnik dr. Miro Cerar, ki pravi, da bi lahko bil vpliv prisluhov in prikritih snemanj, ki te dni krožijo v javnosti, predmet presoje ustavnega sodišča.

Cerar je svoje stališče delil z depolitizirano RTV Slovenija, kjer že od trenutka, ko so prišli prisluhi v javnost, skušajo na vsak način omejiti njihov vpliv na javnost. Tako da ne govorijo o vsebini, temveč o morebitnih avtorjih prisluhov, vplivu posnetkov na volilni rezultat, predvsem pa “zvezde”, ki so prostodušno razlagale delovanje globoke države, razglašajo za žrtve.

Sedaj pa je v javnosti prvič resno zaokrožil argument, da bi lahko vpliv posnetkov na volitve presojalo ustavno sodišče, če bi ti bistveno vplivali na izid volitev. Postopek z ustavno pritožbo bi lahko sprožila skupina državljanov, ki bi zatrjevala, da so jim bile kršene pravice, pravi Miro Cerar. Ocenjuje, da bi bilo pri tem potrebno izhajati iz ustavnih določb, ki urejajo volilno pravico, pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev in pravico do informiranosti. A kot ocenjuje, to v tem trenutku še ni potrebno, poroča MMC.

Skratka, komentar ustavnega pravnika deluje bolj kot navodilo levim političnim akterjem, v kolikor bi ocenili, da je prišlo do bistvenega vpliva na izid volitev. Z drugimi besedami, da so razkritja drobovja delovanja globoke države povzročila njihov poraz.

Hkrati je iz ust predstavnikov oblasti slišati, da med to politično kampanjo v slovenski volilni proces posegajo tuji akterji. Razveljavitev volitev zaradi tujega vmešavanja pa ni brez precedensa v Evropski uniji. To se je namreč nedavno zgodilo v Romunija.

Tudi konstrukt “Patria” je bil vpliv iz tujine

Zdi se posebej pomenljivo, da ravno nekdanji predsednik vlade Miro Cerar govori o morebitnih vplivih na demokratični proces v Sloveniji, saj mu je ravno vpletanje iz tujine trasiralo pot na oblast leta 2014, ko je v državi divjal medijsko-pravosodni konstrukt Afera Patria, zaradi katerega je bila odvzeta prostost vodji opozicije, predsedniku Slovenske demokratske stranke Janezu Janši. Eden izmed ključnih “artiklov” te afere pa je bila finska oddaja.

“Če govorimo o zunanjem vmešavanju – kaj je bila potem zadeva Patria oz. finski dokumentarec, ki se je ravno tako pojavil v času volilne kampanje? Potem je bilo tudi tisto vmešavanje v notranje zadeve, ki je evidentno prišlo iz tujine,” je včeraj za naš medij komentiral politični analitik dr. Matevž Tomšič.

Kritični odzivi javnosti

Cerarjev komentar je naletel na vrsto kritičnih odzivov javnosti. Nekdanji minister in ekonomist dr. Matej Lahovnik je denimo komentiral: “Cerar v bistvu pravi, da volivci pred odločanjem na volitvah ne bi smeli izvedeti, kaj ta oblast v resnici počne, ampak da moramo poslušati, kaj ta oblast govori, in ne gledati, kaj dela. Verjetno je izpolnil pogoj za častnega meščana Ljubljane.”

Dr. Žiga Turk pa je zapisal: “Če prav razumem dr. Cerarja, bi pred volitvami smeli samo primerjati obljube vlade in opozicije ter gledati otvoritve cest in prog, ki to niso.”

