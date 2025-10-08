Žan Mahnič: Če se še kdo sprašuje, zakaj je potreben obvezen test funkcionarjev na prepovedane droge…

Piše: C. R.

Poslanec SDS Žan Mahnič si je javno zastavil zgornje vprašanje ob zadnjem nedostojnem obnašanju predsednice Državnega zbora Republike Slovenije Urške Klakočar Zupančič.

Poslanska skupina SDS: Slednja namreč v gostilniškem slogu napada opozicijske poslance, se bahaško primerja z njimi, grozi z nekakšnimi bumerangi in v isti sapi zagotavlja, da ne grize. Se vam zdi to normalno? Groza!

Če se še kdo sprašuje, zakaj je potreben obvezen test funkcionarjev na prepovedane droge…👇 https://t.co/Tnp2N8nhFN — Žan Mahnič (@ZanMahnic) October 8, 2025

Drage državljanke in državljani. ‼️ To je #predsednica @Drzavnizbor, ki v gostilniškem slogu napada opozicijske poslance, se bahaško primerja z njimi, grozi z nekakšnimi bumerangi in v isti sapi zagotavlja, da ne grize. 🫣 Se vam zdi to normalno? #groza @poglajen @ZoranMojskerc… pic.twitter.com/rdon1PtIPr — Poslanska skupina SDS (@PS_SDS) October 7, 2025

Vir: Omrežje X