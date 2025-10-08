e-Demokracija
Žan Mahnič: Če se še kdo sprašuje, zakaj je potreben obvezen test funkcionarjev na prepovedane droge…

Izjava dneva
Poslanec SDS Žan Mahnič (Foto: STA)

Piše: C. R.

Poslanec SDS Žan Mahnič si je javno zastavil zgornje vprašanje ob zadnjem nedostojnem obnašanju predsednice Državnega zbora Republike Slovenije Urške Klakočar Zupančič.

Poslanska skupina SDS: Slednja namreč v gostilniškem slogu napada opozicijske poslance, se bahaško primerja z njimi, grozi z nekakšnimi bumerangi in v isti sapi zagotavlja, da ne grize. Se vam zdi to normalno? Groza!

 

Vir: Omrežje X

