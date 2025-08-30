Tone Gorjup: Na obisk povabijo palestinsko zunanjo ministrico, a o njej ne izvemo ničesar

Tone Gorjup, komentator na Radiu Ognjišče:

“Zanimivo je, da so vsi doma, ko pride na obisk zunanja ministrica Palestine. Ne spomnim se, da bi pred tem kdaj slišal zanjo. Njen štiridnevni oziroma petdnevni obisk v Sloveniji je lepa priložnost, da bi zvedeli kaj več o njej. A verjetno iz strani gostiteljev in večinskih medijev ne bomo slišali, da je po rodu Armenka in da pripada armenski krščanski skupnosti v Jeruzalemu. Tudi poglobljenega pogovora o razmerah v Palestini ni bilo. Zanimivo bi bilo slišati, kako sodelujejo z izraelsko vlado? Kašne so možnosti za ustavitev vojne v Gazi z neposredno diplomacijo? Ali ta obstaja? Je sedanja palestinska vlada pripravljena na sobivanje z Judi ali jih želi pognati v morje oziroma izbrisati? Kakšno mesto ima teroristična organizacija Hamas v palestinski družbi? Kako je s Palestinci oziroma drugimi Arabci, ki so del judovske države?”

Vir: Radio Ognjišče