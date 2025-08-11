Tilen Majnardi: Medtem ko se premier hvali z uspešnostjo popoplavne obnove, je realnost veliko bolj turobna

Tilen Majnardi, komentator:

“Medtem ko se predsednik vlade narcisoidno hvali z zgodovinsko obnovo in pomočjo ljudem, se taisti ljudje iz začasnih prebivališč, motelov, kmetij pri prijateljih, sob pri sorodnikih, še vedno vozijo v službo čez začasne montažne mostove, ki v določenih primerih še vedno onemogočajo normalno poslovanje podjetij. Župani prizadetih občin dnevno opozarjajo na počasnost, tudi nestrokovnost obnove infrastrukture, vodotokov, nedokončane sanacije plazišč, kar pomeni dodatno nevarnost ob novih vremenskih ekstremnih dogodkih.”

Vir: Portal Plus