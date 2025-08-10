16.1 C
Ljubljana
nedelja, 10 avgusta, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Ruth Cohen-Dar: Za razmere v Gazi je odgovoren Hamas, ki ga slovenska vlada ves čas nagrajuje

Izjava dneva
Ruth Cohen-Dar, veleposlanica Izraela (foto: Bor Slana / STA)

Ruth Cohen-Dar, izraelska veleposlanica v Sloveniji:

»Od začetka vojne je slovenska vlada pokazala zelo pristransko, zelo enostransko politiko in odnos do situacije. S temi dejanji pravzaprav znova nagrajuje Hamas. Zakaj? Za to, kar je naredil in kar povzroča? Razmere v Gazi niso dobre – na nekaterih mestih so zelo slabe – toda moramo se zavedati, kdo je za to odgovoren. Odgovornost nosi Hamas – najprej za začetek grozljivega pokola 7. oktobra, nato pa za zatiranje lastnega prebivalstva. Vsaka humanitarna pomoč, ki je od začetka vojne prišla v Gazo – Izrael ni omejeval količine. Na začetku jo je Hamas pokradel in jo kasneje prodajal nazaj ljudem. Slišali smo, da je bila cena vreče moke 1500 šeklov – okoli 400 evrov. To ni majhen znesek. S tem se je Hamas ohranjal skozi mesece vojne. In to je na koncu plačalo palestinsko prebivalstvo.«

Vir: Radio Ognjišče

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025