Ruth Cohen-Dar: Za razmere v Gazi je odgovoren Hamas, ki ga slovenska vlada ves čas nagrajuje

Ruth Cohen-Dar, izraelska veleposlanica v Sloveniji:

»Od začetka vojne je slovenska vlada pokazala zelo pristransko, zelo enostransko politiko in odnos do situacije. S temi dejanji pravzaprav znova nagrajuje Hamas. Zakaj? Za to, kar je naredil in kar povzroča? Razmere v Gazi niso dobre – na nekaterih mestih so zelo slabe – toda moramo se zavedati, kdo je za to odgovoren. Odgovornost nosi Hamas – najprej za začetek grozljivega pokola 7. oktobra, nato pa za zatiranje lastnega prebivalstva. Vsaka humanitarna pomoč, ki je od začetka vojne prišla v Gazo – Izrael ni omejeval količine. Na začetku jo je Hamas pokradel in jo kasneje prodajal nazaj ljudem. Slišali smo, da je bila cena vreče moke 1500 šeklov – okoli 400 evrov. To ni majhen znesek. S tem se je Hamas ohranjal skozi mesece vojne. In to je na koncu plačalo palestinsko prebivalstvo.«

Vir: Radio Ognjišče