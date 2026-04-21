Politolog dr. Miro Haček opozarja, da je Drago Kos uprizoril enega najbolj bizarnih nastopov naše javne RTV, hkrati pa pokazal izredno živčnost na levici

Piše: Celjski glasnik

Res žalostno je, da je minilo več kot mesec dni, ko so v javnost prišli posnetki, ki razkrivajo domnevno koruptivnost nekaterih slovenskih politikov, pa se še vedno ni zgodilo nič.

Še več, kljub zagotovilom Roberta Goloba, da bo policija zadeve preiskala, se danes še vedno ukvarjamo s tem, kdo je snemal, ne pa z vsebino povedanega, ki je zaskrbljujoča.

— Miro Haček (@MHacek) April 16, 2026

Tako lahko danes spremljamo RTV Slovenija, ki gosti nenazadnje Draga Kosa, ki hiti razlagati, kako je težava, ker bi morali posneti ljudje uvesti postopke proti posameznikom. Prav nič pa ne pove o vsebini prisluhov in razkritih dejstvih o ravnanju posameznikov. Prav tako nekdanji prvi mož KPK razlaga kako so za snemanje nizke kazni, ponovno pa nobenega govora o vsebini prisluhov.

Takšen nastop in pogovor je politolog dr. Miro Haček opisal z besedami: “Desno ali levo, belo ali črno ali rdeče, morate priznati, da je to eden najbolj bizarnih pogovorov na javni televiziji od neodvisnosti. Jasno je, da je živčnost resnično izjemna“.