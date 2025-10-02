Romana Tomc: Žal predsednik vlade Golob s svojimi izjavami še naprej sramoti Slovenijo v EU

Romana Tomc, evropska poslanka:

“Žal predsednik vlade Golob s svojimi izjavami še naprej sramoti Slovenijo v EU.

– Droni so TOP tema v EU na področju obrambe, ne pa “ideja s spleta”. Vprašajte Poljsko in Dansko, kako zgleda napad z droni in kako se braniti.

– O kateri vzhodni grožnji je govori Golob? In zakaj se počuti varnega, kajti nihče drug v EU ne jemlje varnosti za tako samoumevno.

– Če nimaš svojega mnenja, čakaš na pravno mnenje.

– Kaj pomeni “odpornost celotne družbe”?

– Razlogi za nekoriščenje sredstev SAFE so izmišljotina. To so viri, ki so relativno poceni. Precej očitno je, da vlada noče, da ji pri bodočih poslih gledajo pod prste. Zato tudi neizkoriščena druga EU sredstva, ki ostajajo v Bruslju, namesto, da bi prišla do ljudi v Sloveniji. npr. Kohezijski sklad in Sklad za okrevanje.”

Vir: X