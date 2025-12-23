e-Demokracija
2.3 C
Ljubljana
torek, 23 decembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Romana Tomc: Za to je v resnici šlo pri projektu Nike Kovač v Evropskem parlamentu

Izjava dneva
Romana Tomc (foto: Ana Gregorič)

Romana Tomc, evropska poslanka:

»Ko so kolegi spraševali, za kaj gre, sem jim pojasnila, da je to pravzaprav politični projekt, ki je bil sprožen pred volitvami v Sloveniji. Tukaj v parlamentu sploh ni odmeval. V Sloveniji pa so bile o njem polne vse naslovnice. Ob vseh pomembnih odločitvah, ki smo jih v zadnjem času sprejeli v Evropskem parlamentu, novinarjev, ki so prihajali množično v Bruselj ali v Strassbourg, to ni zanimalo, ni bilo vprašanje, kako bo Evropa preživela naslednjih 10 let, ampak zgolj to, kako dati temu projektu čim večjo pozornost

Vir: Radio Ognjišče

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025