Romana Tomc: Za to je v resnici šlo pri projektu Nike Kovač v Evropskem parlamentu

Romana Tomc, evropska poslanka:

»Ko so kolegi spraševali, za kaj gre, sem jim pojasnila, da je to pravzaprav politični projekt, ki je bil sprožen pred volitvami v Sloveniji. Tukaj v parlamentu sploh ni odmeval. V Sloveniji pa so bile o njem polne vse naslovnice. Ob vseh pomembnih odločitvah, ki smo jih v zadnjem času sprejeli v Evropskem parlamentu, novinarjev, ki so prihajali množično v Bruselj ali v Strassbourg, to ni zanimalo, ni bilo vprašanje, kako bo Evropa preživela naslednjih 10 let, ampak zgolj to, kako dati temu projektu čim večjo pozornost.«

Vir: Radio Ognjišče