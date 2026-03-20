Romana Tomc: Ne gre za nobeno tuje vmešavanje, ampak gre za odkritje največjega korupcijskega škandala

Romana Tomc, evropska poslanka:

»Prišlo je do razkritij največjih korupcijskih dejanj, in ne samo tega, ampak tudi do razkritja o tem, kako deluje globoka država. /…/ Jasno so me (poslanski kolegi v Bruslju, op. ur.) vprašali tudi o tem in to primerjamo z nekimi dogodki, ki so se zgodili tudi v drugih državah, kjer dejansko je prišlo do vmešavanja tujih sil v nacionalne volitve, vendar tukaj gre za nekaj povsem drugačnega. Kadar gre za vmešavanje tujih sil v neke nacionalne volitve, potem se to zgodi tako, da recimo nekje v Rusiji ustvarijo na sto tisoče lažnih družbenih profilov, ki potem širijo laži po svetu in na ta način zavajajo volivce. Pri nas je to popolnoma drugače in mojim kolegom, ki so vešči evropske politike, je to popolnoma jasno. Ne gre za nobeno tuje vmešavanje, ampak gre za odkritje največjega korupcijskega škandala. Jasno pa je, da želijo tisti, ki so bili odkriti, zdaj te stvari nekako spreobrnit, zavrtet v drugo smer, da bi preusmerili pozornost na tisto, kar pravzaprav sploh ni pomembno.«

Vir: Radio Ognjišče