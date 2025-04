Petra Sovdat: Na korupcijo smo postali tako neobčutljivi, da se nam Golob, ki bi sicer moral že zdavnaj odstopiti, skoraj smili

Petra Sovdat, komentatorka:

“Korupcija je postala že tako normalen vsakodnevni pojav, da se morajo planeti res posebej poravnati, da ljudje sploh zaznajo, da je težava. Čudni javni razpisi, javne dražbe z le enim prijavljenim, aneksi, kadrovanja, neprimerna lobiranja. Ah, pa, saj so »uni« tudi. »Naš« je le prenočil pri prijatelju, kaj ima to zveze z njegovo integriteto?! Še več. Korupcija je postala povsem normalen modus vivendi tudi med »navadnimi ljudmi«. Poslušamo, da je župan »zrihtal« mesto (celo) v zasebnem vrtcu tu, da je super, da imaš žlahto v zdravstvu, ker te zrine čez vrsto tam, da o klasičnih »desetdek« kave za opravljeno storitev, ki jo tako ali tako plačaš, sploh ne govorim, pa plačilih za potrdila o tehnični izpravnosti vozil … Vsak pozna nekoga, ki nekaj »zrihta«. In s tem iz vrste izrine tistega, ki ga ne pozna, ta dobi zato slabšo storitev. Kako izstopiti iz tega kroga, je vprašanje za več kot milijon dolarjev. Že nekaj let so stare ocene, da je to vprašanje za 3,5 milijarde evrov. Na leto. Tako velike številke so običajnim ljudem težko razumljive. Je pa razumljiv zastonj dopust. Ali drag avto.”

Vir: Finance