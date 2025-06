Pavel Rupar: Da nam vsak dan jemljejo zaslužene pokojnine brez slabe vesti, je postalo že naravno, kar samoumevno!

Pavel Rupar, vodja iniciative Glas upokojencev:

“Opažam strašansko nervozo ljudi, vse bi se preprirali, vsi vsem solili pamet, sami pa se komaj zavedajo, da je to posledica stanje, ki je nasplošno obupno! Da nam vsak dan jemljejo zaslužene pokojnine brez slabe vesti, je postalo že naravno, kar samoumevno! Ampak , da se ob dokazanih napakah in odkritih nepravilnosti niti eden od teh ne umakne, ne prizna, ne zamisli pa je kriza! Kriza vedenja, vladanje, kriza morale in etike je strašanska kriza človekove vzgoje! Kolikorat smo jih ujeli na laži, pri krajah, aferah in trošenju denarja proti pravilom, kolikokrat smo jim dokazali, da nas ponižujejo, siromašijo! Da zlorabljajo revne otroke in kopičijo nepremičnine? In kolikokrat smo se uprli, protestirali, pisali, sklicevali konference in jih porazili pa se le smejijo, kažejo osle in še intenzivnejše jemljejo naš denar, naše pokojnine! Ko jim omeniš, da zahtevamo pravo božičnico, poštene odmere pokojnin, še enkrat večji regres pa se tolčejo po kolenih od posmehovanja.. Potem pa trepljajo drug drugega po ramah, ker so na vidiku nove lumparije, nova bogatenja, novi milijoni in povišanje cen, nove obremenitve.”

Vir: facebook