Mitja Iršič, publicist:

“In tudi skrajni levičarji, ki so včeraj (v soboto na finalu Eurosonga, op. ur.) vzklikali: “Free Palestine” in “Boycot Israel” so lahko srečni, da tiha večina obstaja. Le zaradi njih so še živi. Ironija, ki je levici včeraj ušla, je bridka: tako letošnji kot lanski zmagovalec Evrovizije bi v enklavi Gaza bila živa okrog 5 minut. Ne bi ju ubil Hamas. Ubili bi ju običajni Palestinci.”

Vir: Nova24TV