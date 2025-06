Mitja Iršič, publicist:

“Občani” so nabunkali župana, policistko in srednješolca. Policija, da izjavo, da niso bili izpolnjeni pogoji za pripor. Pod Golobovo vlado je prišlo do popolnega razpada sistema. Anarhotiranija proti nemočnim. Sramota, policija.”

Vir: X