Matej Tonin: Od danes naprej je sneg … bel

Matej Tonin, evropski poslanec:

“Če se naše punce /Nika Kovač in njene sodelavke, op. ur./ ne bi obnašale tako otročje, če bi znale pojasniti svoje financiranje in če ne bi tako evidentno forsirale svoje aktivistične leve agende, bi bila podpora resoluciji verjetno bistveno bolj prepričljiva. Znotraj EPP so proti glasovali praktično vsi šefi nacionalnih delegacij in vodja poslanske skupine Manfred Weber. ZA je glasovala dobra tretjina poslancev EPP. Sporočilo Evropskega parlamenta Komisiji je torej jasno: glede pobude MVMC je parlament razdeljen.

Je pa obravnava resolucije MVMC prinesla dve pomembni zadevi, na kateri punce zagotovo niso računale. Prvič: razkritje financiranje kampanje in finančnih tokov. I8M nikoli ni razkrival svojega financiranja, čeprav je aktivno sodeloval v slovenski politiki, predvolilnih kampanjah in celo vplival na izide volitev. V Evropskem parlamentu pa so morale položiti račune: kampanja MVMC je stala skoraj 1 milijon evrov. 1 milijon evrov! Fajtanje ni poceni, se pa očitno splača. V njej je sodelovalo 254 nevladnih organizacij, samo 51 od teh ima javno dostopne finančne podatke. Iniciativo so financirale leve NVO z evropskimi javnimi sredstvi in ameriškim kapitalom. In drugič: k resoluciji je bil sprejet amandma evropskih desnih strank, ki pravi: »Samo biološka ženska lahko zanosi in rodi otroka«. Evropska levica je do sedaj takšno opredelitev vedno zavračala – sedaj je to sprejeto.