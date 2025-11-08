e-Demokracija
Marjan Lampret: Zlo, ki ga povzročajo Romi, doživljam kot bumerang, kot »maščevanje«, ki se je zgodilo desetletja potem, ko so jih pobijali kot zajce

Izjava dneva
Marjan Lampret (foto: Marija.si)

Marjan Lampret, duhovnik, nekdanji župnik v Kočevju: 

“Zagotavljam vam, če bi bil en duhovnik kot njihov župnik pripravljen zanje stalno delati, bi bilo pol manj kriminala, pol manj nasilja, vsaj pol manj kraj in nadlegovanja civilnega prebivalstva! Še vedno imamo kakšnega kandidata med duhovniki, ki bi bil pripravljen z njimi delati in jih stalno opozarjati. Čutili bi, da je z njimi nekdo, ki jih ima resnično rad. Problem je namreč tudi ta, da jih nihče nima resnično rad – tudi tisti ne, ki so jih sicer polna usta privilegijev za »ranljive manjšine«.

In še nekaj: to nasilje, zlo, ki ga povzročajo Cigani, doživljam kot bumerang, kot »maščevanje«, ki se je zgodilo desetletja potem, ko so Cigane pobijali kot zajce. Pa niso delali ničesar, bili so le v napoto tedanjim komunističnim revolucionarjem.”

Vir: Družina

