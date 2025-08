Mag. Ivan Simič, davčni strokovnjak:

“Če imaš medije pokrite, je v državnem proračunu lahko tudi skoraj milijarda minusa. Za nami so 3 leta izgubljenih priložnosti in pred nami še eno. Napadajo normirane s.p., zdravnike, obdavčujejo kar ni obdavčeno in govorijo, da so srečna družina, ki ne ve o čem glasuje. Titanik?”

Vir: FB