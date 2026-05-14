e-Demokracija
Blaž Cvar: Interventni zakon je prvi korak k razvoju

Izjava dneva
Blaž Cvar, podjetnik:

“Jaz mislim, da samo močno gospodarstvo lahko omogoči blaginjsko socialno državo. To je prvo. Drugo pa je, da je za razvoj treba nekaj narediti. Če smo bili v preteklih letih na poti razvoja teptani – ne se pravi, da se ni nič razvojnega zgodilo, zakoni so bili zgolj obremenitve za gospodarstvo, tako administrativne kot finančne –, je ta interventni zakon za nas zgolj prvi korak na poti k temu razvoju. Seveda želimo vsi, da bo temu sledilo še tisto, kar vsi najbrž želimo: da bodo naši zaposleni imeli višje plače. To je razbremenitev plač v korist višjega neto izplačila. Potem pa seveda tudi administrativne obremenitve, katerih je vse preveč.”

Vir: Nova24tv.si

