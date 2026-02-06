Jernej Vrtovec: Davčno obremenitev bi morali znižati, sicer bo Slovenija še manj konkurenčna

Jernej Vrtovec, predsednik NSi:

»Posledica tovrstne politike, se pravi davčnih preobremenitev, pa je, da imajo ljudje nižje plače. Da se dviguje minimalna plača, se jaz strinjam, ampak naj se ob tem ne dvigne samo na račun podjetnikov in obrtnikov. Država bi morala znižati davke, manj pobrati ljudem in na ta način bi lahko prišli do višjih plač. Problem je tudi, da izgubljamo konkurenčnost in posledično se podjetja selijo v tujino, zlasti na Hrvaško. Zaradi te vladne politike gredo v tujino, to dolgoročno pomeni manj delovnih mest in slabšo gospodarsko klimo.«

Vir: Radio Ognjišče