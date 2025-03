Jelka Godec, poslanka SDS:

“In ker so za koalicijo, še zlasti nekatere vidne predstavnike Gibanja Svoboda, besede postale preglasne, preboleče in preveč resnicoljubne, jih prepovedujejo. Tako smo danes v slovenskem parlamentu, kjer je primarna in najbolj osnovna naloga vsakega izvoljenega predstavnika ljudstva, da govori, razpravlja, se pogovarja in dogovarja, priča jemanju besede, prepovedi razprav. Ne skrajševanju ali omejevanju, temveč jemanju in prepovedi!”

Vir: Slovenski čas