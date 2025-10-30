Jasna Kos: Še nutrije in kočevski medvedi so bolj zaščiteni kot tukajšnji prebivalci!

Jasna Kos, vodja svetniške skupine Liste Gregorja Macedonija v novomeškem mestnem svetu:

“Varnost ljudje v JV Sloveniji ni vprašanje občutka, je vprašanje preživetja. Mi tu vsak dan živimo med strahom in tišino. Brez policijskega varovanja in brez občutka, da nas država varuje. Medtem v Ljubljani pišete strategije, razvijate programe in podpisujete zapisnike. V tem času pa umirajo nedolžni in delovni meščani. /…/ Nudili smo rešitve: „Strožje kazni, odvzem socialnih ugodnosti storilcem kaznivih dejanj ter večja prisotnost reda ter prava. Kaj ste naredili? Štirikrat ste glasovali proti, štirikrat! Zakaj že? Ker je bilo udobneje molčati kot pa priznati resnico. Vsi, ki ste se nam smejali in zavračali naše predloge, imate zunaj uvid: mestno jedro ste napolnili z jezo, ogorčenjem in žalostjo, z ljudmi, ki ste jih vi izdali! Lahko vas je sram! Ljubljanske nutrije in kočevski medvedi so bolj zaščiteni kot prebivalci JV Slovenije. Lahko vas je sram! Tako hitro kot ste znali pripraviti zakon za obvezno božičnico, tako hitro lahko priprave zakone za varnost ljudi. Ne iščite izgovorov, poskrbite za izvedbo še pred izplačilom božičnice! Še nekaj: ljudje zahtevajo enako obravnavo vseh državljanov!“

Vir: videoprenos seje 28. 10. 2015