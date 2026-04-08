Janez Janša: Takšne šlamastike, kot je bila na teh volitvah, v Sloveniji še nikoli ni bilo

Izjava dneva
Predsednik SDS Janez Janša (foto: STA)

Janez Janša, predsednik SDS:

“Slovenija ima velik problem, kar se tiče legitimnosti teh volitev. Takšne šlamastike, kot je bila na teh volitvah, v Sloveniji še nikoli ni bilo, tudi sicer levica še nikoli ni zmagala pošteno.”

Vir: Nova24TV

Sorodne vsebine

