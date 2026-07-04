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Jana Gržinič: Marko Koprivc, s tem se ukvarjaj: Ta teden smo izvedeli, da ste počrpali le tretjino sredstev EU za protipoplavno zaščito. TRETJINO!

Izjava dneva
Jana Gržinič (foto: osebni arhiv Jane Gržinič)

Jana Gržinič, poslanka SDS v DZ RS:

“Marko Koprivc, s tem se ukvarjaj: 1. Ta teden smo izvedeli, da ste počrpali le tretjino sredstev EU za protipoplavno zaščito. TRETJINO! 2. Ta teden smo tudi izvedeli, da ste poslali dokazila le za 5 od 60 mejnikov pri črpanju sredstev. SRAMOTA! Preden deliš nauke novi koaliciji, pojasni te katastrofalne številke.”

Vir: X

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