Jana Gržinič: Marko Koprivc, s tem se ukvarjaj: Ta teden smo izvedeli, da ste počrpali le tretjino sredstev EU za protipoplavno zaščito. TRETJINO!

Jana Gržinič, poslanka SDS v DZ RS:
“Marko Koprivc, s tem se ukvarjaj: 1. Ta teden smo izvedeli, da ste počrpali le tretjino sredstev EU za protipoplavno zaščito. TRETJINO! 2. Ta teden smo tudi izvedeli, da ste poslali dokazila le za 5 od 60 mejnikov pri črpanju sredstev. SRAMOTA! Preden deliš nauke novi koaliciji, pojasni te katastrofalne številke.”
‼️ Marko Koprivc, s tem se ukvarjaj:
1. Ta teden smo izvedeli, da ste počrpali le tretjino sredstev EU za protipoplavno zaščito. TRETJINO!
2. Ta teden smo tudi izvedeli, da ste poslali dokazila le za 5 od 60 mejnikov pri črpanju sredstev.
SRAMOTA! Preden deliš nauke novi… pic.twitter.com/XOZmv0LfSj
— Jana Gržinič (@JanaGrzinic) July 3, 2026
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