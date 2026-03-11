Jan Macarol: Ste še vedno prepričani, da z umetno inteligenco lahko ustvarite “umetno” Vesno Vuković?

Jan Macarol, komentator:
“Da bi AI ustvaril takšno stopnjo avtentične prostaškosti, hripavega glasu in tistega specifičnega gostilniškega žargona, bi morali procesorje v Silicijevi dolini tri dni namakati v poceni šmarnici.”
Vir: facebook
