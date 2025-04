Zala Klopčič vabi k včlanitvi in podpori nove nevladne organizacije:

“S ponosom vam predstavljam društvo Nova smer (@Nova_Smer), novo organizacijo, ki izobražuje in povezuje mlade ter vzpodbuja aktivno državljanstvo. Mladi do 36 let se lahko VČLANITE na spodnji povezavi.

Vir: X