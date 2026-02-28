e-Demokracija
4.7 C
Ljubljana
sobota, 28 februarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

(IZJAVA DNEVA) Matej Lahovnik: “Predsednica je tiho…, skrbijo pa jo nek vplivnež!”

Izjava dneva
Prof. dr. Matej Lahovnik (foto: arhiv Demokracije)

Vir:

“Predsednica je tiho, čeprav je vlada zmanjšala število ortopedskih posegov v javnem zdravstvu za več tisoč, tiho je ob cenzuri javne RTV, tiho je ob zlorabah represivnega aparata nad opozicijo, tiho je ob napadih vlade na zdravnike, kmete in podjetnike, skrbi pa jo nek vplivnež,” ja na omrežju X Matej Lahovnik kritiziral

predsednico Natašo Pirc Musar, se je namesto ob res v nebo vpijočih napakah Golobove vlade zavila v molk, oglasila pa se je glede dogajanja okoli Aleksandra Repiča.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2026