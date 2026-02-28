(IZJAVA DNEVA) Matej Lahovnik: “Predsednica je tiho…, skrbijo pa jo nek vplivnež!”

Vir: X

“Predsednica je tiho, čeprav je vlada zmanjšala število ortopedskih posegov v javnem zdravstvu za več tisoč, tiho je ob cenzuri javne RTV, tiho je ob zlorabah represivnega aparata nad opozicijo, tiho je ob napadih vlade na zdravnike, kmete in podjetnike, skrbi pa jo nek vplivnež,” ja na omrežju X Matej Lahovnik kritiziral

predsednico Natašo Pirc Musar, se je namesto ob res v nebo vpijočih napakah Golobove vlade zavila v molk, oglasila pa se je glede dogajanja okoli Aleksandra Repiča.