(IZJAVA DNEVA) Ivan Simič: “To je tisti prostovoljni prispevek, ki so ga vzeli zavarovalnicam, da ga ne bodo zvišale”

Ivan Simič o zvišanju obveznega zdravstvenega prispevka: “To je tisti prostovoljni prispevek, ki so ga vzeli zavarovalnicam, da ga ne bodo zvišale, ga spremenili v obveznega in ga sedaj že drugič zvišali. Ob tem so po njihovih navedbah navrtali izgubo v znesku 240 mio in še nekaterim zavarovalnicam plačali skupno odškodnino 33 mio.”