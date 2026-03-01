e-Demokracija
5.9 C
Ljubljana
nedelja, 1 marca, 2026
e-Demokracija
ENG
...

(IZJAVA DNEVA) Ivan Simič: “To je tisti prostovoljni prispevek, ki so ga vzeli zavarovalnicam, da ga ne bodo zvišale”

Izjava dneva
Ivan Simič (foto: Matic Štojs Lomovšek)
Ivan Simič o zvišanju obveznega zdravstvenega prispevka: “To je tisti prostovoljni prispevek, ki so ga vzeli zavarovalnicam, da ga ne bodo zvišale, ga spremenili v obveznega in ga sedaj že drugič zvišali. Ob tem so po njihovih navedbah navrtali izgubo v znesku 240 mio in še nekaterim zavarovalnicam plačali skupno odškodnino 33 mio.”
Vir: X

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2026