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(IZJAVA DNEVA) Dr. Milček Komelj: “V »primeru Možina« je inkriminirani rimaški izdelek Svetlane Makarovič Utrip laži le ideološko motivirana prostaška zmerljivka, ki je lahko slovenski kulturi le v sramoto.”

Izjava dneva
Umetnostni zgodovinar in podpredsednik SAZU dr. Milček Komelj (Foto: STA)

Dr. Milček Komelj je za tednik za tednik Domovina zapisal:

“Prepričan sem, da zagotovo ne more biti dileme o tem, da pred roko pravice nihče med nami ni nedotakljiv, pa četudi svoja morebitna sramotna sovražna ravnanja izraža z rimo.

V »primeru Možina« je inkriminirani rimaški izdelek Svetlane Makarovič Utrip laži le ideološko motivirana prostaška zmerljivka, ki je lahko slovenski kulturi le v sramoto. V njej zapisovalka ponareja dejstva, oznanja smrt janšizmu in grozeče poziva k molku »zmeneta« in »izdajalca« Jožeta Možine, za katerega pravi, da »žre, se baše in kozla«.Nikakor pa ne gre za ustvarjalno satiro, kaj šele za duhovit epigram, ampak prej za nesramne, vulgarne in povsem nekulturne izbruhe. Problem tako ni v Možini, ampak v poniglavosti in ideološki zaslepljenosti Svetlane Makarovič….”

Vir: Domovina

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