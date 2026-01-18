e-Demokracija
(IZJAVA DNEVA) Dominik Štrakl: “Orwell bi bil ponosen, da se napredek meri z občutkom.”

Izjava dneva
Dominik Štrakl. (foto: osebni arhiv Dominika Štrakla)

“Kako to, če pa nam finančni minister in njegov predsednik vlade razlagata, da davki niso višji, so samo “bolj pravični”? Če dobiš manj, ti razložijo, da je to “cena napredka”. Napredek pa se očitno meri z občutkom, ne z denarnico. Orwell bi bil ponosen.” – Dominik Štrakl ironično na omrežju X.

 

