(IZJAVA DNEVA) Branko Grims: Institucije EU se čutijo odgovorne globalistom, ne državam članicam ali Evropskemu parlamentu

Izjava dneva
Evropski poslanec Branko Grims (foto: STA)

Mag. Branko Grims, evropski poslanec:

»Če ob tako pomembni stvari, kot je sporazum Mercosur in pa s tem povezana nezaupnice, Ursula Von Der Leyen ne najde časa, da bi prišla v parlament, gre pa v Davos na World Economic Forum, je to jasen signal, komu se čutijo te institucije in ona osebno odgovorne. Se pravi, ne državam, ne parlamentu, ampak globalistom. In to ni prav.«

Vir: Omrežje X

 

