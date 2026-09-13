Golob napovedoval veliko alternativo oblasti, sestavil pa šestčlansko ekipo Svobode

Piše: Sara Kovač (Nova24tv)

Robert Golob je napovedoval, da bo njegova “vlada v senci” pripravljala konkretne rešitve za čim širši krog ljudi in predstavljala alternativo aktualni oblasti. A ko je bilo treba ekipo tudi dejansko sestaviti, je od velikih napovedi ostalo precej manj: šest članov, vsi iz vrst Gibanja Svoboda. V njej ni predstavnikov SD, Levice ali Preroda, čeprav so jih v Svobodi k sodelovanju povabili. Za predstavitev ambiciozno napovedanega projekta pa je bilo na koncu dovolj prostora na vsega nekaj straneh.

Gibanje Svoboda je danes predstavilo svojo tako imenovano vlado v senci, ki naj bi po besedah njenega vodje Roberta Goloba predstavljala pripravo na prevzem oblasti. Želijo pokazati, da se “da drugače” in da je mogoče ukrepe pripraviti na “dostojen način”. Toda za dokazovanje tega so imeli kar štiri leta časa – štiri leta, v katerih so bili sami na oblasti in bi lahko pokazali, kako naj bi bilo mogoče državo voditi drugače in bolj dostojno.

Toda sestava ekipe je precej bolj skromna od vtisa, ki ga je mogoče dobiti ob velikih napovedih. V “vladi v senci” je namreč zgolj šest ljudi in vsi so veljaki Gibanja Svoboda. Golob je prevzel področje zdravstva, poleg tega pa tudi koordinacijo celotne ekipe. Alenka Bratušek bo pokrivala starejše, socialno varnost in demografijo, Vinko Logaj mlade, stanovanja in znanje, Klemen Boštjančič gospodarstvo, konkurenčnost in javne finance, Jure Leben infrastrukturo, energetiko in okolje, Matej Grah pa red, varnost in mir. Gre torej za šestčlansko ekipo Gibanja Svoboda, ki naj bi bila pripravljena na morebitni takojšnji prevzem odgovornosti za državo.

Vabili tudi druge, a ostali niso prišli

Pri tem je zanimiv še en vidik. Svoboda je namreč želela projekt predstaviti kot širšo opozicijsko alternativo, zato je k sodelovanju povabila tudi druge sorodne politične stranke. Vendar v končni sestavi ni niti predstavnikov SD niti Levice niti zunajparlamentarnega Preroda. Kljub

To je precej drugačna slika od morebitnega širšega levega opozicijskega bloka, ki bi ga lahko pričakovali glede na napovedi o povezovanju in skupnem nastopu. Namesto širše ekipe je nastala šestčlanska “vlada v senci”, sestavljena izključno iz kadrov Svobode. Tudi sama predstavitev projekta daje vtis precej bolj omejenega projekta.

Tudi zato bo zanimivo spremljati, kako bodo novo vlado v senci obravnavali mediji. Bo šestčlanska ekipa Gibanja Svoboda deležna obsežnega spremljanja?