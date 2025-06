Edvard Kadič: Poglejte samo kakšen jok in stok je vsepovsod, če karkoli ni povšeči Niki Kovač

Edvard Kadič, komentator:

“Najglasnejši slovenski mediji in ti. vplivneži namreč neusmiljeno uničujejo nasprotnike. Prav grozljivo je to spremljati od blizu. Zaenkrat gre predvsem za nasprotnike levice in tranzicijskih privatizerjev, a nič ni večno. Slej kot prej nihalo zaniha tudi na drugo stran. To pa je večini, ki se znajde na tnalu, res težko zdržati in lahko se zgodi tudi najhujše (spomnimo se samo primera “Ravnatelj iz Mb”). Poglejte samo kakšen jok in stok je vsepovsod, če karkoli ni povšeči Niki Kovač. Kot 3 leta stara punčka kriči in žali vse okoli sebe skozi najmočnejše medijske zvočnike družbe. Je to primerno ženski pri 30-ih? Presodite sami.”

Vir: Portal24