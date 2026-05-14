(VIDEO) Nervozna Asta Vrečko – vzrojila je, ko je Lotrič omenil Fotopub

Piše: Nova24tv.si

Stranka Levica se ob poslavljanju od oblasti k odstopu poziva Marka Lotriča, predsednika Državnega sveta in stranke Fokus, ki je skupaj z NSi in SLS nastopila na zadnjih državnozborskih volitvah. Kot pravi koordinatorica Levice Asta Vrečko, se je zaradi svoje dvojne funkcije zapletel v konflikt interesov.

“Funkcija predsednika stranke kot funkcija predsednika Državnega sveta sta združljivi funkciji. To govori ustava Republike Slovenije, to govori zakon o Državnem svetu, poslovnik Državnega sveta in tudi zakon o integriteti in preprečevanju korupcije,” je na včerajšnjem soočenju na 24ur z Asto Vrečko odgovoril Marko Lotrič.

Lotrič je nato navedel 27. člen zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki pravi tako:

Skratka, vodja Levice Asta Vrečko se očitno zaveda, da Lotrič deluje povsem znotraj zakonskih okvirjev, a ga kljub temu poziva k odstopu. Medtem pa pozablja, da ravno njena stranka zbira podpise za razpis referenduma o interventnem zakonu, ki pa je ipso facto protiustaven.

Obtožen podrejanja institucij, a vlada sploh še ni zaprisegla

Asta Vrečko je Lotriča obtožila tudi, da je del podrejanja institucij. Kar je precej zabavno glede na to, da si je levi politični pol dobesedno podredil večino, če ne vseh, ključnih družbenih podsistemov. Izjava je še toliko bolj bizarna, ker se vlada sploh še ni osnovala, še ne opravlja imenovanj, člani verjetne bodoče koalicije pa so že obtoženi “podrejanja” institucij.

Vrečkovi ni preostalo drugega, kot da prizna, sicer med vrsticami, da Lotrič deluje v skladu z zakonodajo. Zato je dejala, da “tudi videz konflikta interesov lahko pomeni kršenje integritete”. Skratka, če se ministrici za kulturo “zdi”, da pri nekom obstaja konflikt interesov, ta že krši integriteto. Škoda, da ni podobnega ugotovila tudi pri predsedniku vlade Robertu Golobu in njegovem podjetju Star Solar.

“Gospa Asta Vrečko, očitno res ne poznate delovanja Državnega sveta,” je Lotrič predočil Vrečkovi. Nato pa spomnil, kako je Levica skušala v času vlade Roberta Goloba celo ukiniti Državni svet, sedaj pa deluje iz povsem ideoloških razlogov.

Na vprašanje, ali bo Lotrič vztrajal na funkciji predsednika Državnega sveta, je odgovoril: “Poglejte, to je samo očitek Levice. Naj pa ob tem samo povem, da sem bil dvakrat pozvan k prestopu na levo stran, če se lahko tako izrazim. V povolilnem času in seveda sem to gladko zavrnil, ker so bile ponudbe nespodobne. Sedaj so se spravili na magistro Marjeto Šmit. Saj je to logična posledica. To je modus operandi ideološkega pristopa, ne pa reševanja dejanskih problemov.”

Vrečkova vzrojila, ko je Lotrič omenil Fotopub

Finale debate med Vrečkovo in Lotričem se je zgodil, ko je Lotrič omenil afero Fotopub. Tako je dejal: “A veste, kaj me pri tem interventnem zakonu prav fascinira? Vedno, ko vaši kandidati nastopajo v javnih medijih, opozarjajo na to, da se bodo cene osnovnih potrebščin znižale, ker se bo davek znižal. In poslušajte, vedno povedo, da so med osnovnimi življenjskimi potrebščinami tudi kondomi. A je to povezano s Fotopubom?”

Sledil je živčni izpad Vrečkove, mahanje z rokami in grožnje s pravnimi posledicami.

“Vem, da ste izgubili živce. Saj mi je jasno,” je zaključil.