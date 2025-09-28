e-Demokracija
Dr. Zvonka Zupanič Slavec: Zdravnik ne sme nikoli ubijati!

Izjava dneva
Dr. Zvonka Zupanič Slavec. (foto: Matic Štojs Lomovšek)

Dr. Zvonka Zupanič Slavec, zdravnica:

“Zdravnik je tisti, ki skrbi za šibkejše, za njihovo dobrobit in jim lajša življenje, vse muke trpljenja vse do smrti. Tako bomo tudi nadaljevali. Imamo ugovor vesti, ki ga bomo absolutno upoštevali. Zdravnik je tisti, ki ne sme nikoli ubijati. /…/ Gre za sprenevedanje, zamolčevanje, olepševanje. Zakon sam se tudi imenuje pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Gre za smrt, smrt je sestavni del življenja, smrti ne mistificiramo. Zato ljudje velikokrat ne vedo, zakaj gre.”

Vir: Nova24TV

