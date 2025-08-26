Dr. Žiga Turk: Prepoved sodelovanja z izraelskimi univerzami je kapitulacija razuma pred moralnim populizmom.

Dr. Žiga Turk, profesor in publicist:

“Nastaja vtis, da senata univerze ne vodi načelo univerzitetne avtonomije, ampak dnevna politika in pritisk ulice. Tako kot v času totalitarizma, ko se je od intelektualcev zahtevalo, da zvesto ponavljajo linijo partije, se danes od univerze pričakuje, da reproducira dominantne moralne dogme, ki jih slišijo na televiziji.

Ironija je očitna: tisti, ki se deklarativno borijo proti kolektivnemu kaznovanju civilistov v Gazi, sedaj sami izvajajo kolektivno “kazen” nad celotnim izraelskim akademskim okoljem. Kazen je v debelem narekovaju. Pes laja zaradi sebe. Izraelska znanost od ukrepov Univerze v Ljubljani ne bo imela nobene škode. Palestinci v Gazi prav nobene koristi. Se pa tistih 400 zdaj bolje počuti in lahko drug drugega trepljajo, da so “naredili” nekaj dobrega. Zdaj je v narekovaju beseda naredili.”

Vir: blog