Dr. Žiga Turk: “Dobri ljudje” niso vedno dobri, ampak se imajo za takšne, na račun drugih

Dr. Žiga Turk, nekdanji minister, publicist, profesor:

““Dobri ljudje” niso samo “dobri”. Luksuzna prepričanja jim nudijo argument, da so boljši od nas ostalih, zarukanih, nestrpnih kmetavzarjev. In to ti moralni narcisi tudi jasno in glasno povedo. Prezir, sovraštvo in nestrpnost do drugačnih lahko svobodno izživljajo v odnosu do nas ostalih. Še več, z vsemi temi slabosti se lahko celo bahajo, saj so uspeli vrednostni sistem družbe obrniti v napačno smer.

Zakaj napačno? Ja zato, ker taka prepričanja in take naivne vrednote povzročajo škodo. Ljudem kradejo. Ljudje so pretepeni. Ljudi pogrize medved. Škodo imajo drugi ljudje, tudi tisti, na katere “dobri ljudje” zviška gledajo kot na nestrpneže in rasiste.”

Vir: blog