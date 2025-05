Dr. Žiga Turk: Bitka je dobljena, vojna še ne

Dr. Žiga Turk, nekdanji minister, pristojen za kulturo:

“Referendum je bil dober pokazatelj stanja stvari leto pred volitvam. PROTI nas je glasovalo skoraj natančno toliko, kot so na zadnjih volitvah zbrale SDS, NSi in koalicija Povežimo Slovenijo. Opozicija je bila torej sposobna motivirati **svoje** volivce. Kar je dobro. Ne bi bilo pa dobro, da bi iz tega razumeli, da so na poti zmage na naslednjih volitvah. Ker se tega iz današnjega rezultata ne da sklepati. Slovenija namreč ni vstala proti nesposobni vladi in ničesar nismo izvedeli o tem, kako bodo volili tisti, ki so danes ostali doma. So pa Golobu delnice padle in izgrajevanje novega predsednika izvršnega sveta levice in Levice se bo intenziviralo.”

Vir: X