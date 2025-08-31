Dr. Stane Granda: Privrženci Zdenka Roterja nam vsiljujejo novo religijo

Dr. Stane Granda, zgodovinar in publicist:

“Roterjevi somišljeniki so nam pripravili Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. To je doslej najbolj učinkovit zakon sedanje vlade za skrajševanje bolniških vrst. Ne samo to! Oglašanje dddr. Andreja Pleterskega, njegova bližina Roterju ni bila nikoli skrivnost, zgovorno kaže, da je bil njegov poglavitni namen pri zavzemanju za zakon žalitev in poniževanje vseh, ki spoštujejo svetost življenja in poslanstvo zdravnikov. Tudi kot največji navdušenec staroverstva. V zadnjem napadu in žalitvi ljubljanskega nadškofa je dokazal, da nas ima katoličane preštete. Tisti, ki sodelujejo pri izkopih umorjenih po drugi svetovni vojni, to že čutijo! Glede na obremenjenost z Ajdovskim Gradcem, po katerem se vsak katoličan rodi kot protidržaven element in narodni izdajalec, Slovencem, katoličanov nas naj bi bilo samo še 20 %, ne grozi rekatolizacija, kot trdijo varuhi napisa Tito nad Solkanom, ampak »postaroverjenje«, izmišljena politeistična religija starih Slovanov. Njen »papež« je že v nizkem startu!”

Vir: Družina