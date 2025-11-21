Dr. Stane Granda: Ne gre za politiko, ampak naše življenje, našo človeško, versko in slovensko prihodnost – zato moramo vsi na referendum in zavrniti ta zakon.

Dr. Stane Granda, zgodovinar in publicist:

“Katoličani smo se referenduma dolžni še posebno udeležiti, ker nas »patriarh« protikatoliškega staroverstva ali poganstva in eden največjih sovražnikov katolicizma hoče prešteti. Iz napadov na slovenske škofe je razvidno, da nas noče samo ločiti od njih, ampak nadaljevati z diferenciacijo, ki jo je izvajal njihov družinski prijatelj in največji preganjalec Cerkve v slovenski zgodovini Zdenko Roter. Dokazati hoče, da smo nepomembna manjšina, ki je oblast ne sme upoštevati. Očitno ga podpirajo tudi vsi tisti, ki so spravljali Slovenijo zaradi Palestine na rob pameti, za poboje nekajkrat več kristjanov v Afriki pa tudi ust ne odprejo.”

Vir: Družina