Dr. Stane Granda: Naš kapitalizem, ki je prevladal po osamosvojitvi, je vse, samo slovenski ne

Dr. Stane Granda, zgodovinar in publicist:

“Slovenska družba se je v osamosvojeni Sloveniji skoraj obrnila na glavo. Praktično izginil je njen stoletni steber: kmet. Podeželje je postalo primestno spalno naselje. V njem je več avtomobilov in traktorjev kot živine. Tržno gospodarstvo kot izraz novih družbenih razmer je čutiti na vsakem koraku. Naš kapitalizem, ki je prevladal po osamosvojitvi, je vse, samo slovenski ne. Mešanica vlade jugo-socializma in lastnikov nakradenega nekdanjega državnega premoženja. Vladajo nam finančni oligarhi s predsednikoma države in vlade na čelu. Denar je vse, človek nič. Bolj kot delavsko vprašanje mučijo skupnost položaj upokojencev, ostarelih in zlasti bolnih. Ne spoznanje potrebe po reševanju problemov, manjka volje in znanja, kako to rešiti. Dokaz je vlada, ki ji vse propade, česar se loti. Sovraži zdravnike, državljane prezira. Oni so resnični oblastniki, na ministre je oblast samo prenesena za volilno obdobje. Ker se vladajočim, česar se lotijo, podre, so ideološko podprli one, ki jih je strah starosti in bolezni. Tem so se priključili še oni, ki jih je strah onstranstva. Sovražijo Cerkev, ker nanj opozarja. Ne morejo ji oprostiti, da je pomagala zrušiti titoizem, ki jim je zagotavljal večvrednost. Trojni doktor Pleterski, ki časti staroverstvo ali poganstvo, je po očetovi teoriji prepričan, da se katoličan rodi kot narodni izdajalec. Dovoljuje si razlagati krščanske vrednote. Z odnosom do pomorjenih po koncu druge svetovne vojne nam nakazuje našo prihodnost. Kot taki in bolniki nimamo pravice živeti in prikrajševati »humanizma« liberalno-socialistične družbe. Njihove takratne morilce morajo zamenjati zdravniki. Da bomo strokovno gotovo usmrčeni.”

Vir: Družina