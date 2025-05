Dr. Sebastjan Jeretič, politični analitik, nekdanji vidni član SD:

“Pozivam tiste volivce Goloba, ki so razočarani zaradi nesposobnosti, prelomljenih obljub, laži, arogance … da na naslednjih volitvah raje ostanejo doma. Bolje to kot, da jih nekdo znova nategne. Ohranite dostojanstvo in prekinite prakso novih nategov.”

Vir: X