Dr. Sebastjan Jeretič: Dogaja se srbizacija slovenske politike

Dr. Sebastjan Jeretič, politični analitik:



“Že nekaj časa govorimo o srbizaciji slovenske politike, ker gre dejansko za metode, ki jih v kakih zrelih demokracijah srednje Evrope ali zahodne Evrope enostavno ni videti. To je nekaj popolnoma nesprejemljivega, kar počne koalicija Roberta Goloba. Mislim, da je zelo pomembno, da vsakdo od tistih, ki spremlja politiko, ki vidi, kaj se dogaja in kam pelje ta politika, mora izkoristiti vsako priložnost, da s svojim prijateljem, sosedom, znancem, kogarkoli sreča, spregovori o tem v času pred volitvami, saj bodo sicer imeli ti edini stik s politiko prek plačanih Instagram objav.”

Vir: Radio Ognjišče