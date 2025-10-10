Dr. Sebastijan Valentan: »Nad duhovniki se je izvajal nadzor, danes pa ni nič drugače, le načini so bolj subtilni, bolj perfidni«

Dr. Sebastijan Valentan, duhovnik in pravnik, o nadzorovanju duhovnikov:

»Nad njimi se je izvajal nadzor, to je bilo res v tistih težkih časih zelo prisotno, danes pa mislim, da nič ni kaj drugače, mogoče so samo načini drugačni, so bolj subtilni, bolj perfidni, ampak kljub temu se dogaja. Če se spomnim časa svojega bogoslovja, sem imel takrat stike z Vatikanom, pa ne s škofi in kardinali, ampak z laiki, ki so bili res predani Cerkvi. In je potovala pošta med Vatikanom in Slovenijo. Te pisemske pošiljke, če so prišle iz Vatikana, so bile velikokrat opremljene s slovensko nalepko ‘carinsko pregledano’ in odprte. Ko se je to nekajkrat ponovilo, sem potem zastavil tudi uradno vprašanje carinskemu uradu, kaj pravzaprav ta nalepka pomeni, pa so mi odgovorili, da oni naključno izberejo nekaj pošiljk, ki jih odprejo, da preverijo vsebino, da ne bi kaj nevarnega prihajalo v Slovenijo. In sem jim odgovoril, da je zanimivo, da je vedno naključno izbrana prav moja pošiljka. /…/ Vsi, ki se oglašamo, ki razpravljamo o družbenih temah, tudi družbenopolitičnih, pomembnih vprašanjih, doživljamo ta nadzor tudi preko telefona. Tudi s kolegi, ko se pogovarjam z njimi, ugotovimo, da v nekih trenutkih, ko nanese pogovor na res pomembna vprašanja, pomembno tematiko, velikokrat ali telefonska zveza pade ali se slišijo šumi … Torej, ne smemo misliti, da danes teh načinov ni več. Še vedno smo spremljani. Vendar pa lahko rečem mirne duše, da delamo za resnico in govorimo to, kar v srcu resnično mislimo, zato da bi se stanje v družbi izboljšalo.«

Vir: Radio Ognjišče, oddaja Spoznanje več, predsodek manj